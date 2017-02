Lazio-Milan, Vangioni: "Tre punti per l'Europa. Voglio giocarmi le mie carte"

13/02/2017 20:40

LAZIO MILAN VANGIONI / Sulle ali dell'entusiasmo. Dopo la clamorosa vitoria in nove uomini sul campo del Bologna, il Milan prova a volare in casa della Lazio. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match, ai microfoni di 'Sky' interviene il rossonero Leonel Vangioni, alla seconda da titolare: "Sfida decisiva? Sì, è una partita importante, nella quale ottenere tre punti ci metterebbe in una posizione nella quale noi ci aspettiamo di arrivare, quindi nella lotta per arrivare nelle prime posizioni che è il nostro obiettivo. Vogliamo vincere per andare nelle posizioni più avanzate. L'ultima vittoria credo abbia lasciato buone sensazione, non è normale vincere in quel modo in 9 uomini. Dobbiamo continuare a migliorare e oggi è una buona occasione. Rivincita personale? Sì, sono rimasto per giocare e ho lavorato molto per avere questa opportunità e ora voglio giocarmela".



L.P.