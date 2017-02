Lazio-Milan, Biglia: "È il momento di fare il salto di qualità"

13/02/2017 20:29

LAZIO MILAN BIGLIA / Si chiude con il big match dell''Olimpico' la 24a giornata del campionato di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Milan di Vincenzo Montella in un vero e proprio spareggio per l'Europa. A pochi minuti dal fischio d'inizio, il centrocampista biancoceleste Lucas Biglia interviene ai microfoni di 'Sky': "Spareggio per l'Europa? Certo, è una partita importante. Sappiamo che mancano tante gare però è importante vincere contro un'avversaria diretta. Battere una grande? Sì, ne parliamo perché anche noi vogliamo salire di livello e diventare una grande, ci manca quel salto. Non è facile arrivare lì sopra, perché chi sta lì vuole mantenere il proprio posto e probabilmente hanno qualcosa in più. Gli insulti del tifoso? Tutto superato, ho solo il rimpianto per la figuraccia davanti ai miei figli. Mi dispiace per il tifoso che dovrà stare fuori dal campo per un po' di tempo".



L.P.