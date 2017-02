13/02/2017 19:46

REAL MADRID NAPOLI MARADONA / Diego Maradona è arrivato a Madrid dove assisterà alla sfida tra il Real e il Napoli, valida per gli ottavi di finale di Champions. L'ex calciatore argentino non ha voluto sbilanciarsi con un pronostico e ai giornalisti che glielo chiedevano si è limitato a rispondere: "Se fossi stato un indovino, non avrei fatto il calciatore".

B.D.S.