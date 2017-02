Stadio Roma, Lanzalone: "Domani incontro. Berdini, discorso corale"

13/02/2017 19:30

STADIO ROMA LANZALONE BERDINI / E' terminato la riunione di maggioranza del Ms5 al Campidoglio. All'uscita, il legale dei pentastellati Lanzalone ai cronisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it, ha commentato: "Avete parlato di stadio? Oggi no l'incontro è domani. Abbiamo parlato di tutt'altro. Di Berdini? Per carità, non mi compete e non mi sembra il caso. Se la mancanza dell'assessore inciderà non spetta a me deciderlo. Se sarà più facile? Non credo, è un discorso corale non legato a una sola persona".

Poche parole anche da parte del vicesindaco Bergamo: "Novità su Berdini? Le saprete tra qualche giorno".

B.D.S.