13/02/2017 19:15

PSG BARCELLONA THIAGO SILVA / Non ci sarà Thiago Silva in Paris Saint-Germain-Barcellona: il difensore brasiliano non ha recuperato dal problema muscolare accusato venerdì contro il Bordeaux e non fa parte dei convocati di Emery per l'andata dei finali di Champions League. Possibile, invece, la presenza di Pastore che si è allenato con il gruppo e farà parte del match.

B.D.S.