Shanghai Shenhua, ore di riflessione su Poyet: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

13/02/2017 19:01

SHANGHAI SHENHUA POYET / Tempi duri per Gus Poyet che, dopo essere stato esonerato dal Betis Siviglia lo scorso novembre, è già in discussione anche allo Shanghai Shenhua. Nonostante l'ingaggio di Carlos Tevez a cifre astronomiche, la compagine cinese non è riuscita a superare i preliminari della Champions League asiatica, facendosi battere per 2-0 tra le mura amiche dal Brisbane Roar. Un'onta difficile da metabolizzare che, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, ha imposto alla proprietà del club delle profonde riflessioni sul futuro del tecnico uruguaiano.

Shanghai Shenhua, Poyet rischia grosso

Nei prossimi giorni sono, infatti, in programma diversi incontri drigenziali per analizzare l'operato dell'allenatore, messo in discussione anche per alcune scelte di formazione abbastanza sorprendenti, come l'esclusione dalla lista dei convocati dell'ex Inter Fredy Guarin. Ad oggi, una scelta definitiva non è ancora stata presa. L'inizio del campionato non è poi così distante (5 marzo contro lo Jiangsu Suning) e il timore di dover riniziare tutto da capo a poche settimane dal via potrebbe avere la meglio sui numerosi dubbi che attanagliano dirigenza e proprietà. Staremo a vedere.