Napoli, da colpo di gennaio alla tribuna: la strana parabola di Pavoletti

13/02/2017 18:24

NAPOLI PAVOLETTI TRIBUNA / Il cinguettio presidenziale è arrivato subito, in avvio del calciomercato invernale: è il 3 gennaio 2017 quando Aurelio De Laurentiis irrompe nelle news Napoli annunciando l'acquisto di Leonardo Pavoletti. Tra l'infortunio di Milik e la mancata sintonia tra Gabbiadini e Sarri, l'arrivo da Genova dell'attaccante di Livorno è stato accolto come una vera e propria manna dal cielo per il Napoli. Invece, dopo un mese e mezzo la situazione si è complicata per l'ex Genoa: appena una presenza da titolare, più qualche spezzone di partita qua e là. Gol zero, così come le possibilità a breve di vederlo alla guida dell'attacco di Sarri. Colpa dell'infortunio al ginocchio che lo ha frenato nell'ultima parte della sua avventura in rossoblu e che lo ha fatto arrivare a Napoli fuori forma.

"Per rimettersi avrebbe bisogno di giocare" ripete come un ritornello Sarri ad ogni uscita pubblica, peccato che il Napoli di spazio per far riprendere l'attaccante non ne ha. Con un Mertens in formato super-bomber e un Milik che scalpita in panchina, pensare a un Pavoletti protagonista nelle prossime settimane è davvero difficile.

Real-Napoli, per Pavoletti c'è la tribuna

Così per la sfida più attesa dell'anno, quella tra Real Madrid e Napoli, per Pavoletti si prospetta una clamorosa esclusione. Uno tra lui e Milik dovrà andare in tribuna e Sarri sembra orientato a concedere al polacco un posto vicino a sé in panchina, relegando al semplice ruolo di spettatore l'attaccante di Livorno. Una situazione che è destinata a protarsi anche in futuro: se Mertens dovesse continuare a fare gol con questa regolarità, non solo per Pavoletti, anche per Milik potrebbe essere difficile trovare posto in squadra. E per il bomber ex Genoa in estate potrebbe anche arrivare il tempo di prendere una decisione a sorpresa.

B.D.S.