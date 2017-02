Calciomercato Roma, Kessié lusingato: che indizio

13/02/2017 18:25

CALCIOMERCATO ROMA KESSIE / Giorni fa hanno destato molto scalpore le dichiarazioni del Papu Gomez sul futuro di Kessié. Il centrocampista ivoriano è un obiettivo a dir poco concreto della Roma, che già nella scorsa sessione di mercato ha mosso passi concreti con l'Atalanta. Intervistato dalla rivista 'So Foot', l'ex Cesena ha commentato le voci sul suo conto: "Ho letto qualcosa sui giornali. L'interesse di squadre così importanti mi lusinga (si parla anche di Chelsea, Liverpool, Juventus e Psg, ndr). E' la prova che sto disputando una buona stagione, che continuo a migliorare. Non voglio correre troppo. Non so se il mio club ha ricevuto delle offerte. Ho un contratto, vedremo se se ne parlerà. Adoro Bergamo, è una città bella e tranquilla. Mi piace molto la vita in Italia, sono stato accolto bene". Un indizio della volontà di restare nel BelPaese? Staremo a vedere.

D.T.