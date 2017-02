Calciomercato Roma, Nainggolan e un rinnovo ancora in standby

13/02/2017 17:57

CALCIOMERCATO ROMA NAINGGOLAN / Protagonista fuori e dentro il campo. Radja Nainggolan fa esultare i propri tifosi e discutere gli avversari. Oggi più che mai. Il video diffuso in rete con l'inganno lo ha (se possibile) eletto ancora di più idolo indiscusso dei sostenitori della Roma, e nemico del pubblico bianconero. Ma, superato il tormentone del filmato, l'attenzione è tornata al campo e al calciomercato. Sì, perché il centrocampista belga ha realizzato un altro gol (ora sono 6 in campionato) contro il Crotone che lo colloca quasi in una posizione prioritaria per un ritocco dell'ingaggio. Un adeguamento promesso dalla Roma già la scorsa estate, ma in attesa di essere ancora sottoscritto. La storia è nota: l'ex Cagliari vuole arrivare a 4 milioni netti a stagione, senza i bonus. Il club giallorosso è pronto a riconoscergli un premio economico, senza fretta. Dopo l'eliminazione della Champions è stata scelta la via dell'attesa per non creare un effetto domino. La lista dei prolungamenti in agenda è infatti molto lunga: Strootman, Salah e De Rossi, per il quale però i discorsi sono già ben avviati. Capitolo a parte per Manolas: il centrale greco è destinato a partire, il suo contratto non verrà rinnovato.

Nainggolan e un valore di mercato sui 70 milioni

Intanto il cartellino del belga è in crescita esponenziale. Rifiutati la scorsa estate ben 40 milioni di euro dal Chelsea, ora Pallotta si ritrova un patrimonio da 70 milioni. Quasi da 80 se non fosse per l'età di Radja, classe '88. Il prossimo calciomercato Roma potrebbe regalare delle sorprese, ma con l'innesto di Kessie, la società di Trigoria ha intenzione di trattenere ancora il suo idolo.

E.T.