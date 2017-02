Napoli, a Madrid proseguirà la scaramanzia?

13/02/2017 17:51

REAL MADRID NAPOLI / Il Napoli si prepara alla storica sfida del 'Santiago Bernabeu'. Mercoledì gli uomini di Sarri saranno chiamati a non sfigurare contro i Campioni del Mondo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Così, oltre ai circa 5mila tifosi napoletani sugli spalti, gli azzurri potrebbero chiedere 'aiuto' anche alla scaramanzia.

E' da fine novembre, infatti, che il Napoli non scende in campo con la maglia azzurra, alternandosi con quella bianca e quella nera. Una specie di formula magica che ha 'garantito' al club partenopeo tante vittorie e due soli pareggi, contribuendo quindi al lungo periodo di imbattibilità.

Non potendo usare quella bianca per ovvi motivi, contro il Real Madrid ci si attende quindi la terza divisa (nera con i bordi dorati), che già è stata usata nella vittoriosa trasferta in casa del Benfica. A meno di sorprese (ovvero l'utilizzo della casacca azzurra), contro i 'Blancos' il Napoli proverà a scrivere la storia in 'total black'.

M.D.A.