13/02/2017 17:51

JUVENTUS MARCHISIO TELECRONACA / Non solo centrocampista: Claudio Marchisio si scopre anche telecronista... in piemontese! Simpatico il video che vede protagonista il calciatore della Juventus che commenta un suo gol all'Inter datato 1998. Una telecronaca con una particolarità: Marchisio parla in dialetto piemontese. Immagini tutte da ridere!

B.D.S.