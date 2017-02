Argentina, rottura Maradona-Bauza: colpa di Icardi

13/02/2017 17:40

ARGENTINA MARADONA BAUZA ICARDI / Non c'è perdono per Diego Armando Maradona: il 'Pibe de Oro' è tornato a parlare di Icardi in un'intervista al 'Clarin' e, come al solito, per il capitano dell'Inter non sono arrivate parole dolci. "Non lo perdono - ha detto l'ex fuoriclasse del Napoli -, faccia pure la sua vita ma per me non esiste". Uno scontro che va avanti da anni ormai e che ora coinvolge anche il ct dell'Argentina Bauza, 'colpevole' secondo Maradona di essere andato alla Pinetina per parlare con Icardi e avergli aperto le porte della Nazionale: "Non parlo e non credo che lo farò più con Bauza".

B.D.S.