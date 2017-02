Manchester United, rinnovo Ibrahimovic: l'enigmatico annuncio di Zlatan

13/02/2017 17:31

RINNOVO IBRAHIMOVIC / Autore sin qui di 20 gol stagionali in 34 apparizioni complessive con la maglia del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato di aver già raggiunto le condizioni per far scattare l'opzione di rinnovo annuale con i 'Red Devils' (l'attuale contratto scade a giugno), ma è apparso comunque sibillino su questo tema. "Opzione legata ai gol e alle presenze? Sì una cosa simile, devo fare 100 gol... In realtà le condizioni previste dall'opzione sono state raggiunte, ma non c'è ancora nulla di fatto. Aspettiamo e vediamo cosa succederà in futuro", le parole riportate da 'Sky Sports UK'.

D.T.