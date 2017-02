Real Madrid, Sergio Ramos: "Napoli grande rivale, vogliamo fare bene"

13/02/2017 16:47

REAL MADRID SERGIO RAMOS / Sergio Ramos ha celebrato le sue 500 presenze in maglia 'Blancos' rispondendo alle domande dei tifosi del Real Madrid. Il campione spagnolo, attraverso una diretta sul suo profilo Facebook, ha parlato anche degli obiettivi stagionali: "Il Napoli è un grande rivale, con una buona corsa. Ora dobbiamo concentrarci sulla Champions League, sarà molto difficile. Il madridismo vive in modo diverso questa competizione. Speriamo che sia una buona stagione nelle due competizioni. In campionato siamo leader e dipendiamo da noi stessi; speriamo di fare bene anche in Champions League. Finale? Speriamo di poter raggiungere questo obiettivo, ma dobbiamo andare passo dopo passo. 500 presenze? Mi sento molto orgoglioso. Non me lo aspettavo, molti anni fa non potevo immaginare di ottenere una cosa così importante. Futuro? Ho ancora degli anni qui come giocatore, ci sarà tempo per pensare a questo. Mi piacerebbe trascorrere del tempo con la mia famiglia quando andrò in pensione".

M.D.A.