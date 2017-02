Calciomercato Pescara, comunicato UFFICIALE: si decide il futuro di Oddo

13/02/2017 16:30

CALCIOMERCATO PESCARA ODDO / Si decide il futuro di Massimo Oddo: ultimo in classifica, il Pescara è chiamato a decidere se continuare con il tecnico della promozione o cambiare allenatore. Una scelta che arriverà dopo l'incontro tra Oddo e il patron Sebastiani annunciato con un comunicato dalla società abruzzese: "Giornata di riflessioni per il presidente Daniele Sebastiani che dopo aver incotrato questa mattina tutti i calciatori biancazzurri presso le sale del centro sportivo della Delfino Pescara 'Poggio degli Ulivi' si appresta in questi istanti ad incontrare l’attuale tecnico biancazzurro Massimo Oddo".

B.D.S.