14/02/2017 03:07

CALCIOMERCATO SIVIGLIA ONYEKURU / Occhi vigili del Siviglia sui giovani talenti del calcio mondiale: il club andaluso questa volta ha messo gli occhi su Henry Onyekuru, 19enne esterno offensivo nigeriano in forza all'Eupen, in Belgio. Come riferisce 'Estadio Deportivo', infatti, il Siviglia è fortemente interessata al calciatore che quest'anno ha segnato già 13 gol.

B.D.S.