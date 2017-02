Inter, Tronchetti Provera 'salva' la Juventus: "Errori arbitrali parte del gioco"

13/02/2017 15:47

INTER TRONCHETTI PROVERA / Ancora le polemiche post-Juventus nelle news Inter: a parlarne, cercando di stemperare i toni, è Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli. Intervenendo su 'Gr Parlamento', ha spiegato: "Gli errori arbitrali fanno parte del gioco. Le polemiche ci sono sempre state, l'importante è restare all'interno della passione, senza sfociare nell'inimicizia: i toni devono restare pacati. Al momento ci si può infiammare - continua Tronchetti Provera - ma si deve restare nel campo di una sana competizione e il giorno seguente cominiciare da capo".

Proprio in riferimento alla sfida con la Juventus, Tronchetti Provera dice: "Il primo tempo è stato forse il migliore della stagione calcistica e vanno fatti i complimenti agli allenatori e alle squadre che hanno fatto vedere un bel calcio. Poi ci sono stati gli episodi ed è giusto che ci sia la passione: il tutto deve essere però riportato all'interno della sfida sportiva".

Inter, sogni di calciomercato: Aguero e Messi

Juventus a parte, Tronchetti Provera parla anche di calciomercato con i sogni Aguero ("un grande giocatore) e Messi: "Si è trattata di una provocazione alla proprietà per regalare dei sogni. I grandi giocatori ci sono già, ma in futuro, da tifoso, posso sperare che arrivi il meglio".

Intanto è arrivato Pioli che ha raddrizzato la baracca: "Nelle ultime settimane c'è stato un grande cambiamento, la squadra sta veramente giocando un buon calcio e l'allenatore ha fatto un lavoro straordinario, dimostrandosi un tecnico molto serio e capace. Mi piacerebbe rivedere l'Inter in Champions. Il calcio poi è fatto di sorprese e speriamo di averne di positive".

Infine, una battuta sulla proprietà cinese, in precendenza criticata dallo stesso numero uno di Pirelli: "Hanno dimostrato grande serietà, hanno assunto la piena responsabilità. Si vede l'interesse per il calcio e per l'Inter. Sanno dove andare, si vede che vogliono che l'Inter torni a essere fra le grandi del panorama mondiale, la strada è giusta".

B.D.S.