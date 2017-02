Napoli, agente Diawara: "Motivatissimo contro il Real, Sarri fondamentale per lui"

13/02/2017 15:45

NAPOLI AGENTE DIAWARA / Napoli alle prese con la difficile trasferta in terra spagnola. Mercoledì sera gli azzurri affronteranno il Real Madrid al 'Bernabeu' per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra i protagonisti in campo potrebbe esserci Amadou Diawara, tra le rivelazioni in questa prima parte di stagione. Il suo agente, Daniele Piraino, ha fatto il punto sul momento del giovane centrocampista: "Amadou è concentratissimo: come potete immaginare, si sta preparando in maniera meticolosa a questo evento incredibile e molto atteso dalla città, dalla tifoseria, dalla squadra - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Emozioni? L’idea lo stimola eccome: d’altronde, nella storia, ogni calciatore che ha calcato quel terreno di gioco si è emozionato. Nel contempo, Amadou è carico e motivatissimo. Non vede l'ora che arrivi mercoledì. Mi racconta di un clima molto positivo e fiducioso. E' convinto che ognuno darà il massimo per cercare di entrare nella storia di Napoli e del Napoli".

SARRI - "Il mister è stato ed è fondamentale nella crescita di Amadou. Ha saputo gestirlo sin dall’inizio curandone l'inserimento nei propri schemi in maniera attenta ed il tempo gli ha dato ragione. Amadou arriva alla gara di Madrid al massimo della sua forma fisica e mentale e gran parte del merito è di Sarri che lo ha perfettamente inserito nei meccanismi tattici del Napoli".

L'AMBIENTAMENTO - "Si è innamorato da subito della città e dei napoletani. Conosce bene la storia calcistica del Napoli e sa di dover fare sempre il massimo per ripagare la fiducia che gli è stata concessa".

M.D.A.