Lazio-Milan, le ultime sulle formazioni: Inzaghi sorprende

Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

13/02/2017 15:32

LAZIO MILAN FORMAZIONI / Si chiude la 24a giornata di Serie A con il monday night tra Lazio e Milan. A poche ore dal fischio d'inizio del match dell''Olimpico' i tecnici pensano alle formazioni da mandare in campo. Ha già deciso Simone Inzaghi che ha sciolto gli ultimi dubbi sull'undici titolare: sorpresa in avanti dove Lulic si accomoderà in panchina per fare spazio all'impiego di Keita dal primo minuto. Il senegalese affiancherà Immobile e Felipe Anderson. Nella formazione biancoceleste, spazio poi al quartetto difensivo Basta, de Vrij, Hoedt, Radu e al terzetto di centrocampo Parolo, Biglia, Milinkovic.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MILAN

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All.: Inzaghi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Gomez, Vangioni; Bertolacci, Locatelli, Pasalic; Suso, Deulofeu, Ocampos. All.: Montella