Calciomercato Leicester, Vardy 'tradisce' Ranieri

13/02/2017 15:20

CALCIOMERCATO LEICESTER RANIERI VARDY / Momento nero per il Leicester di Claudio Ranieri, a un solo punto dalla zona retroscessione, reduce da cinque ko di fila e senza gol da inizio 2017. Una situazione che ha messo a rischio la posizione del tecnico che ha guidato le 'foxes' alla conquista della Premier League lo scorso anno. Come si legge su 'gazzetta.it', sarebbero proprio gli eroi della favola Leicester a voler la testa del tecnico italiano. In particolare Vardy sarebbe il leader e portavoce del gruppo di inglesi, presenti anche Drinkwater, Albrighton e Morgan, che avrebbe chiesto alla società di fare fuori Ranieri. Il club al momento difende Ranieri che può avvalersi della stima del patron Srivaddhanaprabha, ma servono i risultati per mettere a tacere i ribelli.

B.D.S.