Real-Napoli, ESCLUSIVO Rodriguez: "CR7? Solo precauzione. Ci divertiremo"

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

13/02/2017 15:11

REAL NAPOLI CHAMPIONS CR7 - La notizia dell'ultima ora che giunge dalla Spagna riguarda Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese non si è allenato a causa di un problema che si trascina dall'ultimo match di Liga. A gettare acqua sul fuoco, però ci pensa Arancha Rodriguez: "Non si è allenato perché contro l'Osasuna ha preso una botta, ma è solo per precauzione - le parole della giornalista di 'Cadena Cope', in esclusiva, a Calciomercato.it - Preferiscono fare un altro tipo di lavoro per averlo domani a disposizione in gruppo. Bale? E' il secondo giorno che lavora col gruppo, vediamo cosa decide Zidane. Forse verrà convocato, potrebbe andare in panchina, non vogliono rischiare anche perché si avvicina il momento decisivo dell'intera stagione".

Tra le news Champions League, spicca la sfida contro il Napoli di Maurizio Sarri. Una macchina da gol che in Spagna temono: "Paura del Napoli? E' una squadra forte, sta giocando bene. Se non perde da diciotto partite è perché lavora bene. Forse paura non è il termine adatto, ma c'è sicuramente rispetto. E' una squadra di grande livello con giocatori di qualità. Giocatore più temuto? Tutta la squadra, ma in particolare Mertens, un grandissimo calciatore che sta dimostrando tutto il suo valore. Ma non posso dimenticare Callejon - continua Arancha Rodriguez ai nostri microfoni - Conosce benissimo il Real e l'ambiente. Ma tutto l'attacco dei campani è di altissimo livello".

Infine, abbiamo chiesto alla collega spagnola un pronostico sul match di mercoledì del 'Bernabeu': "Non mi piace farne, perché sbaglio sempre - ha risposto sorridendo Arancha Rodriguez - Ma ho la sensazione che vedremo una partita divertente. Sono due squadre che hanno giocatori bravi a centrocampo e in attacco e il Napoli gioca un calcio molto spettacolare. E lo stesso Real, quando gioca contro squadre come gli azzurri, si trova più a suo agio. Sono sicura che vedremo un bello spettacolo".