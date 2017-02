Chievo, Inglese dopo la tripletta: "Non è da tutti"

13/02/2017 15:03

CHIEVO INGLESE / Roberto Inglese protagonista assoluto nella vittoria del Chievo sul campo del Sassuolo. L'attaccante clivense, dopo aver sbagliato un rigore a inizio partita, è stato autore di una tripletta: "Tornando indietro avrei tirato sicuramente il rigore per far sì di mettere subito in discesa la partita - le sue parole a 'Chievo tv' - E' un onore essere in questa speciale classifica dei calciatori clivnesi autori di una tripletta. Dopo il rigore tutta la squadra mi ha aiutato. Gol più bello? Credo il primo di testa sia un gran gol. Non è da tutti fare una tripletta in Serie A, sono contento di esserci riuscito".

M.D.A.