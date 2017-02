Nizza, comunicato UFFICIALE su Balotelli

13/02/2017 14:47

NIZZA EYSSERIC BALOTELLI / Momento delicato per Mario Balotelli al Nizza: non più titolare della squadra di Favre, l'attaccante italiano è stato anche al centro di alcune dichiarazioni non certo positive di un suo compagno di squadra, Valentin Eysseric. Proprio il centrocampista ha voluto precisare con un comunicato apparso sul sito della società rossonera le sue parole: "Quando dico che Mario non ha nulla a che fare con noi faccio naturalmente riferimento, e lo ripeto, al suo talento che gli avrebbe permesso di giocare nei più grandi club europei. In ogni caso, non ho mai voluto dire che non c'è posto per lui nel gruppo. Non parlerò più di questo argomento. Mario ha il mio pieno sostegno e quello di tutta la squadra. E' importante per noi e continuerà a darsi il suo contributo".

B.D.S.