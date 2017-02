Real Madrid-Napoli, Reina sa come si fa

13/02/2017 14:29

REAL MADRID NAPOLI REINA / Pepe Reina indica la ricetta per affrontare il Real Madrid: il portiere del Napoli parla a 'Radio Marca' a due giorni dalla sfida Champions del 'Bernabeu'. Un appuntamento che l'estremo difensore spagnolo sa come affrontare: "L'unico modo è giocare con coraggio. Noi stiamo attraversando un buon periodo, a Madrid occorrerà personalità: dobbiamo mantenere il nostro stile di gioco".

Al 'Bernabeu' è atteso anche Maradona e Reina su questo dice: "La sua presenza ci motiva, speriamo di non deluderlo. Sono consapevole che ci aspetterà una gara difficile ma sono molto felice di esserci".

Sul ritorno a Madrid, il numero uno azzurro dice: "Sono molto emozionato, Madrid è la mia città. Il Real Madrid non molla mai, non sono un caso i gol nel recupero di Sergio Ramos. E' una squadra con grande determinazione e questo aspetto può fare la differenza".

Infine, Reina parla anche delle possibilità per il Napoli di andare avanti in Champions: "Arrivare in finale? Dobbiamo essere realisti e pensare all'oggi".

B.D.S.