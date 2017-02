Real Madrid-Napoli, Zidane trema: Cristiano Ronaldo non si è allenato!

13/02/2017 14:22

REAL NAPOLI CRISTIANO RONALDO / Real Madrid in ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, riporta 'AS', oggi non si è allenato col gruppo a causa di un dolore alla gamba destra che si trascina dal match di sabato sera contro l'Osasuna. Il calciatore è rimasto in palestra, ma domani potrebbe essere regolarmente a disposizione tornando ad allenarsi coi compagni in vista del match di Champions di mercoledì contro il Napoli di Maurizio Sarri.

Per quanto concerne Gareth Bale, invece, Zidane non vuole forzare il suo rientro, anche se da ieri si allena regolarmente con la squadra. Il tecnico francese, infatti, sarebbe intenzionato ad aspettare ancora per averlo al meglio nella fase finale della stagione. La sua presenza nella lista dei convocati per l'andata degli ottavi di Champions League resta quindi in dubbio.

M.D.A.