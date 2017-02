Ternana-Perugia, ricorso rossoverde: si discute la posizione di Gnahoré

13/02/2017 14:05

TERNANA PERUGIA / Polemiche dopo il derby fra Ternana e Perugia. La società rossoverde, riporta 'Sky', dopo la socnfitta sul campo per 1 a 0, avrebbe preannunciato ricorso per l'omologazione del risultato della gara. Il motivo sarebbe legato alla presenza in campo di Eddy Gnahoré, centrocampista del Perugia.

Secondo la Ternana, infatti, il tesseramento del calciatore potrebbe non essere regolare, in quanto in stagione è stato già tesserato dal Carpi, rientrando poi al Napoli (proprietario del cartellino) e passando in prestito al Crotone, prima di raggiungere il Perugia nel mercato di gennaio.

L'articolo 95 delle NOIF recita: "Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe, ma potrà giocare in gare ufficiali di prima squadra solo per due delle suddette società".

Gnahoré, secondo la Ternana, potrebbe aver 'esaurito' i trasferimenti consentiti dal regolamento nel corso di una sola stagione. Qualora dovesse essere confermata questa ipotesi, i rossoverdi vincerebbero il match a tavolino similmente a quanto accadde in Pescara-Sassuolo, quando gli abruzzesi vinsero a tavolino per l'impiego di Ragusa tra i neroverdi.

M.D.A.