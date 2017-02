Calciomercato Monaco, Fabinho ha un 'debole'

14/02/2017 01:43

FABINHO CITY MOURINHO - Fabinho anche in questa stagione, tra Ligue 1 e Champions League, si sta confermando come uno dei migliori esterni destri in circolazione in Europa. E il Monaco, proprietario del cartellino del giocatore, si prepara ad ascoltare le offerte che arriveranno in estate per il 23enne calciatore brasiliano. "Gli piace il Manchester United e il lavoro di Mourinho - ha rivelato il padre-agente, Joao, a 'Canal +' - Però, ha un debole per il Manchester City". Parole che certamente faranno piacere al manager dei 'Citizens' Pep Guardiola.

A.L.