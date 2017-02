Atalanta, una squadra da record

13/02/2017 13:40

ATALANTA GASPERINI RECORD - Ennesima vittoria dell'Atalanta di Gasperini che con i tre punti di Palermo continua la corsa verso l'Europa League. Quarantacinque punti, come l'Inter di Pioli e più di Lazio e Milan, impegnate però questa sera allo stadio 'Olimpico'. Ma, oltre al record di sei vittorie consecutive, eguagliato nel girone d'andata, con quella esterna al 'Barbera', i bergamaschi ne hanno raggiunto un altro: sei vittorie esterne in un campionato. E siamo solo alla ventiquattresima giornata di serie A, c'è ancora tempo per batterlo.

A.L.