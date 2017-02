Calciomercato Inter, assist Guardiola su Aguero: "Non so se resterà"

Maurizio Russo

13/02/2017

INTER AGUERO GUARDIOLA / Lo scorso gennaio il calciomercato Inter si è incentrato su un solo grande colpo: Roberto Gagliardini. A partire dalla prossima sessione estiva, però, il gruppo Suning pare intenzionato ad investire in modo pesante per portare dei top player ad Appiano Gentile e riportare l'Inter ai vertici del calcio italiano ed europeo. In tale ottica si registrano dei rumors sempre più insistenti circa un interessamente per Sergio Aguero, attaccante argentino (con passaporto spagnolo, ndr) classe 1988, che sta trovando meno spazio ultimamente nel Manchester City. Un assist ai nerazzurri oggi è arrivato direttamente dal manager Pep Guardiola, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Mi piacerebbe che il 'Kun' restasse con noi, ma non so cosa succederà. Sono stato chiaro con Sergio: lui conosce i piani dell'allenatore e quelli del club. Non vogliamo venderlo, vogliamo che rimanga qui a lungo o almeno fino a quando lo vorrà. Tanta panchina? E' solo perché Sanè, Gabriel Jesus e Sterling sono stati sensazionali in queste ultime partite, è l'unico motivo. Ma continua a essere un giocatore importante per noi, non c'è dubbio".

Calciomercato Inter, il piano per Aguero

Forte di un contratto in scadenza soltanto nel 2019, il Manchester City non è intenzionato a fare sconti nel prossimo calciomercato. I 'Citizens' valutano Aguero tra i 50 ed i 60 milioni di euro, da andare poi a investire su altro attaccante (Aubameyang il primo obiettivo, ndr) valutazione che comunque non spaventa l'Inter. Per convincere l'ex Atletico Madrid a trasferirsi alla Pinetina, inoltre, i nerazzurri sarebbero pronti a fargli un'offerta monstre che potrebbe superare i 10 milioni netti a stagione.