Pescara, Sebastiani sul futuro di Oddo: "Nessuna decisione presa"

13/02/2017 13:26

CALCIOMERCATO PESCARA/ Ore decisive per il futuro di Massimo Oddo, sempre più in bilico dopo l'ennesima sconfitta rimediata alla guida del Pescara. In mattinata, c'è stato un summit tra il tecnico, il presidente Sebastiani e il direttore sportivo Leone per decidere le sorti del club abruzzese. Al termine dell'incontro, Sebastiani ha parlato così ai microfoni di 'Premium Sport': "Stamattina c'è stato un incontro con la squara ma non abbiamo preso alcuna decisione, vogliamo ancora rifletterci bene".

S.F.