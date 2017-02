Atalanta, Petagna scherza: "Cosa regalo a Gomez?"

13/02/2017 12:56

NEWS ATALANTA/ Andrea Petagna e Alejandro Gomez, oltre a trascinare a suon di gol l'Atalanta in campionato, sono protagonisti anche fuori dal rettangolo di gioco tramite i social. In occasione dell'imminente compleanno del 'Papu', Petagna ha postato un video su 'Instagram' dove chiede ai suoi tifosi di aiutarlo a scegliere un regalo per il compagno di squadra, scegliendo tra costumi di carnevale palesemente per bambini. Uno scherzo che non passerà inosservato: Gomez risponderà per le rime, bisogna solo avere pazienza.

S.F.