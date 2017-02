Catania, UFFICIALE: cambio in panchina

13/02/2017 12:43

CATANIA UFFICIALE RIGOLI - Attraverso il proprio sito ufficiale, il Calcio Catania ha reso "nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con l’allenatore Pino Rigoli e l’allenatore in seconda Alessandro Russo, ringraziando i due professionisti per il lavoro svolto ed esprimendo rammarico per la conclusione dell’esperienza alla guida della prima squadra. A mister Rigoli, legato ai colori rossazzurri da un sincero affetto, i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

F.S.