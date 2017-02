Roma, la Raggi a Berdini: "Pensi a lavorare, la pazienza ha un limite"

13/02/2017 12:24

NEWS ROMA/ La Sindaca di Roma Virginia Raggi, intervenuta ai microfoni dei cronisti in Campidoglio, ha parlato così del caso Berdini, assessore all'Urbanistica che aveva presentato le proprie dimissioni poi respine con riserva: "Berdini? Continuo a leggere interviste e dichiarazioni e sinceramente non so dove trovi il tempo - ha dichiarato la Raggi - s'è da lavorare e tanto, lui sa bene che ci sono dei dossier da portare avanti e per senso di responsabilità nei confronti di Roma e dei cittadini dovrebbe farlo. Poi vi dico, la pazienza delle persone ha un limite".

Parole che arrivano proprio nel giorno in cui è previsto il Tavolo Tecnico per decidere le sorti del nuovo Stadio della Roma, probabilmente nella sede dell'Assessorato all'Urbanistica dell'Eur. La posizione di Berdini è sempre più in bilico e a breve la Raggio dovrebbe sciogliere la riserva sulle sue dimissioni.

S.F.