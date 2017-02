Juventus, altro record in Serie A... grazie agli altri

13/02/2017 12:07

JUVENTUS RECORD SERIE A / La Juventus va a caccia del suo sesto scudetto consecutivo, obiettivo mai raggiunto in Italia. La vittoria di Cagliari ha permesso agli uomini di Allegri di mantenere 7 punti di vantaggio sulla Roma e 9 sul Napoli. Ma ancor prima di scendere in campo al 'Sant'Elia', i bianconeri avevano già stabilito un altro record: grazie alle sconfitte nel pomeriggio di Crotone e Palermo, infatti, la Juve era già aritmeticamente salva (46 punti di vantaggio sulla terzultima con 42 punti a disposizione, ndr) con 14 giornate di anticipo. Difficile che a Vinovo qualcuno faccia festa per così poco.

M.R.