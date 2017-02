Serie A, è di nuovo il campionato dei bomber: Higuain, Dzeko&Co., assalto all'Europa

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

SERIE A CANNONIERI SCARPA D'ORO / Mettiamo da parte le (davvero troppe) polemiche e godiamoci questo campionato, tornato finalmente palcoscenico ideale per (tante) stelle. Perché se la partenza di Paul Pogba, destinazione Manchester United, durante l'ultima estate di calciomercato aveva portato il timore di un abbassamento del livello del torneo con i nostri top player destinati a lasciare l'Italia, al centro delle ultime news Serie A c'è ora un'abbondanza di grandissimi attaccanti che non si vedeva davvero da anni. Da Dzeko e Higuain passando per Belotti e Mertens fino a Icardi: la Serie A è di nuovo il campionato delle grandi punte, che ora puntano a conquistare la classifica della Scarpa d'Oro.

Serie A, da Dzeko a Icardi: classifica marcatori da record

Gonzalo Higuain si conferma il solito killer: il Cagliari cade sotto i colpi del bomber argentino che firma la doppietta decisiva. Agganciato in vetta alla classifica dei marcatori di Serie A il romanista Edin Dzeko, che con i suoi gol ha attirato le attenzioni del Real Madrid ed anche ieri è andato a segno sul campo del Crotone dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Appena una rete più dietro si piazza Andrea Belotti: doppietta anche per lui nel 5-3 del Torino sul Pescara. Perdono invece terreno in questa giornata il (sempre meno) 'falso nove' del Napoli Dries Mertens ed il capitano dell'Inter Mauro Icardi, che dovrà scontare un'altra giornata di squalifica. Ai primi cinque posti della graduatoria dei cannonieri del campionato italiano giunto alla 24a giornata, dunque, la situazione è la seguente:

#1 Dzeko/Higuain: 18

#3 Belotti: 17

#4 Mertens: 16

#5 Icardi: 15

In proiezione, mantenendo tutti questo ritmo, la classifica finale alla 38a giornata reciterebbe:

#1 Dzeko/Higuain: 28/29

#3 Belotti: 27

#4 Mertens: 25

#5 Icardi: 24



In soli 4 (massimo 5) gol, sarebbero racchiusi dunque i primi cinque cannonieri, tutti ampiamente sopra quota 20 marcature (e attenzione anche al laziale Immobile, ora a quota 12 e stasera in campo contro il Milan): dalla stagione 2004/2005, cioè dal passaggio alla Serie A a 20 squadre, mai la classifica marcatori si è chiusa con ben 5 calciatori sopra a quota 20 reti.



2015/2016: Higuain 36, Dybala 19, Bacca 18, Icardi 16, Pavoletti 14

2014/2015: Toni/Icardi 22, Tevez 20, Higuain 18, Menez 16

2013/2014: Immobile 22, Toni 20, Tevez 19, Palacio/Higuain 17

2012/2013: Cavani 29, Di Natale 23, El Shaarawy/Osvaldo 16, Lamela/Klose/Pazzini/Denis 15

2011/2012: Ibrahimovic 28, Milito 24, Cavani/Di Natale 23,Palacio 19

2010/2011: Di Natale 28, Cavani 26, Eto'o 21, Matri 20, Di Vaio 19

2009/2010: Di Natale 29, Milito 22, Pazzini/Miccoli 19, Gilardino 15

2008/2009: Ibrahimovic 25, Di Vaio/Milito 24, Gilardino 19, Kakà 16

2007/2008: Del Piero 21, Trezeguet 20, Borriello 19, Di Natale/Mutu/Ibrahimovic 17

2006/2007: Totti 26, Lucarelli 20, Riganò 19, Bianchi 18, Amoruso/Spinesi 17

2005/2006: Toni 31, Trezeguet 23, Suazo 22, Lucarelli/Tavano/Shevchenko 19

2004/2005: Lucarelli 24, Gilardino 23, Montella 21, Toni 20, Vucinic 19

Scarpa d'Oro: Dzeko, Higuain&Co., Serie A all'assalto dell'Europa

Il rendimento straordinario delle punte 'italiane' in questa stagione viene ampiamente confermato anche dalla classifica della Scarpa d'Oro che mette a confronto i bomber dei campionati europei. A ciascun campionato viene assegnato un coefficiente di difficoltà per il quale vengono moltiplicate le reti segnate da ciascun giocatore nel torneo.

Per l'Italia il coefficiente è pari 2, cioè il massimo, come per gli altri principali tornei continentali. Ed in questo preciso istante, la Serie A piazza ben 5 suoi rappresentanti nella top 20, di cui 4 tra i primi 10. Alle spalle di Edinson Cavani, che guida al momento la graduatoria, troviamo subito gli 'italiani' Dzeko e Higuain, secondi insieme a Suarez del Barcellona con appena 1,5 punti di ritardo. Belotti, in quinta posizione, fa compagnia a campioni del calibro di Messi, Aubameyang e Alexis Sanchez, che intanto Juventus ed Inter sognano di riportare in Italia, Mertens decimo con Modeste e Lukaku, mentre Icardi per il momento è fuori dalla top 10 con un gol in meno.



#1 Edinson Cavani 37,5 punti (25 reti; fattore 1,5)

#2 Edin DZEKO, Gonzalo HIGUAIN, Luis Suarez 36 (18; 2);

#5 Lionel Messi, Alexis Sanchez, Bas Dost, Pierre-Emerick Aubameyang, Andrea BELOTTI 34 (17; 2);

#10 Anthony Modeste, Dries MERTENS, Romelu Lukaku 32 (16; 2);

#13 Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Diego Costa, Mauro ICARDI, Alexandre Lacazette 30 (15; 2);

#18 Jermain Defoe, Cristiano Ronaldo, Harry Kane 28 (14;2).



Ampiamente in corsa, dunque, i nostri cannonieri, che non vincono la Scarpa d'Oro da dieci anni esatti. Nel 2007, infatti, fu Francesco Totti a trionfare con 52 punti e l'anno prima un altro italiano, Luca Toni con la maglia della Fiorentina che vinse con 62 punti. Dovesse confermarsi questa andatura, inoltre, la Serie A piazzerebbe anche un altro importantissimo risultato, visto che nel nuovo millennio mai quattro 'italiani' sono arrivati nella top 10. Per trovare quattro bomber del nostro torneo nelle prime dieci posizioni, infatti, dobbiamo tornare al 1999, quando Amoroso finì quarto, Batistuta sesto, Bierhoff settimo e Delvecchio ottavo. Subito dietro, tra l'altro, si piazzarono Crespo e Muzzi undicesimi più Salas, Signori e Inzaghi dodicesimi. Un anno d'oro, che la Serie A spera di ripetere ora.