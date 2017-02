Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: duello per Alexis Sanchez

13/02/2017 11:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ All'indomani della vittoria di Cagliari ottenuta grazie ad una doppietta del solito Gonzalo Higuain, in casa Juventus si torna a parlare di calciomercato. Dall'Inghilterra, arrivano indiscrezioni importanti per i bianconeri sul fronte attacco e riguardano il possibile approdo a Torino di Alexis Sanchez, cileno ex Udinese e Barcellona che sta trascinando a suon di gol l'Arsenal di Arsene Wenger.

Calciomercato Juventus, duello con il PSG per Alexis Sanchez

Il 'Mirror' spara la 'bomba' di calciomercato Juventus: la 'Vecchia Signora' è convinta di avere grandi possibilità di convincere Alexis Sanchez a tornare a giocare in Serie A. Secondo il tabloid britannico l'Arsenal teme che 'El Niño Maravilla', con il contratto in scadenza a giugno del 2018, decida di rifiutare le offerte di rinnovo per trovare una nuova sistemazione. Qui subentra la Juventus che segue da tempo il giocatore - così come l'Inter - ed è pronta a sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Oltre ai bianconeri, su Alexis Sanchez c'è anche il Paris Saint-Germain con il quale potrebbe profilarsi un vero e proprio braccio di ferro di mercato a partire da giugno.

S.F.