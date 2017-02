14/02/2017 04:10

REAL NAPOLI MARADONA / A Madrid Maradona sarà l'amuleto del Napoli di Sarri. Avrà il compito di caricare la squadra, responsabilizzandola, come se non bastassero i 10mila tifosi azzurri attesi in città. Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Maradona alloggerà nello stesso albergo del Napoli, Hotel Mirasierra, per un contatto diretto con la squadra, che si ciberà del suo carisma.

L.I.