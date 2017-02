Amburgo, Müller: il rinnovo tarda ad arrivare. Tre pronte ad approfittarne

14/02/2017 03:28

AMBURGO MULLER / Tra i migliori in campo nella sorprendente vittoria in trasferta con il Lipsia, Nicolai Müller potrebbe lasciare l'Amburgo al termine della stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2018 e non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. Ad approfittare della situazione che si è venuta a creare, secondo quanto si legge su 'mopo.de', potrebbe essere una tra Schalke, Bayer Leverkusen e Wolfsburg.

M.R.