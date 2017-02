Calciomercato Inter, Cannavaro vuole subito Banega: ecco l'offerta!

13/02/2017 11:42

CALCIOMERCATO INTER BANEGA OFFERTA TIANJIN - Dopo Alex Witsel e Alexandre Pato, il Tianjin Quanjin di Fabio Cannavaro vuole piazzare un altro colpo di stampo 'europeo' prima della chiusura ufficiale del calciomercato in Cina, fissata per il prossimo 28 febbraio. La formazione asiatica, proprio su indicazione del 43enne tecnico napoletano, sembra intenzionata a rinforzare il centrocampo e sta vagliando diversi profili. Secondo quanto sostenuto dal portale sportivo spagnolo 'Estadio Deportivo', i dirigenti del Tianjin Quanjin sarebbero tornati prepotentemente sul centrocampista dell'Inter, Ever Banega. L'ex Siviglia, era infatti già stato accostato ai cinesi durante gli scorsi mesi, salvo poi proseguire la sua avventura a Milano. Questo però non sembra scoraggiare il club di Tientsin che, sempre secondo quanto sostenuto dalla stampa iberica, sarebbe pronto a presentare una ricca offerta per portare immediatamente in Oriente il giocatore.

Calciomercato Inter, il Tianjin Quanjin mette sul piatto 25 milioni di euro per avere Banega subito

Ecco appunto che i cinesi avrebbero stanziato ben 25 milioni di euro per il cartellino del 28enne nazionale argentino, soprannominato 'El Tanguito'. Per il calciatore invece, l'offerta sarebbe di ben 6 milioni di euro netti all'anno. Nemmeno il fatto che Banega abbia ancora due anni di contratto con i nerazzurri sembra dunque essere un problema (scadenza giugno 2019) per il buon esito dell'affare. Una problematica potrebbe invece sorgere per via della lieve distorsione al ginocchio rimediata dal sudamericano durante un allenamento nei giorni precedenti alla sfida con l'Empoli: si attende nelle prossime ore l'esito degli esami cui si sottoporrà il giocatore per capire l'entità dell'infortunio. Se non dovessero esserci grossi problemi, il Tianjin presenterà l'offerta per Banega, sperando di arrivare ladddove non è riuscito il Siviglia (proposta respinta perché troppo bassa). Sarà dunque l'ex Valencia ed Atletico Madrid il prossimo 'colpo' in uscita del calciomercato Inter?

F.S.