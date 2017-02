VIDEO - Lecce, Doumbia come Maspero: buca sul dischetto. Ma anche un pugno

13/02/2017 11:01

VIDEO LECCE DOUMBIA / Il Lecce batte il Siracusa ed è solo al comando del gruppo C di Lega Pro. La partita contro i siciliani, tuttavia, verrà ricordata soprattutto per il gesto di Abdou Doumbia: sul risultato di 1-0, con un calcio di rigore concesso agli ospiti, l'attaccante francese ha iniziato ha fare una buca sul dischetto come Maspero in un famoso derby di Torino. Ma il giallorosso è andato oltre, dando un pugno all'avversario che si era avvicinato per fermarlo... E l'arbitro si è limitato ad ammonirlo!

M.R.