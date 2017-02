Crotone-Roma, dallo scatto ai buffetti. Tifoso a Dzeko: "Edwin! Edwin!"

13/02/2017 11:12

CROTONE ROMA DZEKO / La gara di Dzeko inizia con un rigore sbagliato, che sembrava poter complicare le cose sul campo del Crotone, almeno fino alla splendida rete di Nainggolan.

Alla fine però, grazie all'ausilio di Salah, il bosniaco trova la rete e resta in vetta alla classifica marcatori. Il pubblico giallorosso lo adora, dopo le polemiche della scorsa stagione e, riporta 'La Gazzetta dello Sport', non soltanto quello di fede romanista. In mixed zone infatti un tifoso del Crotone lo chiamava: "Edwin! Edwin! Una foto per favore". L'attaccante di Spalletti non si è tirato indietro, anche se ha voluto precisare: "Ok la foto, ma mi chiamo Edin!". Risposta alla quale segue qualche buffetto sul collo dell'attaccante, come uno zio farebbe col nipote. Scene d'ordinaria follia in un calcio un po' d'altri tempi.

L.I.