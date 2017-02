Barcellona, si cerca il sostituto di Vidal: in corsa due ex 'italiani'

13/02/2017 10:52

CALCIOMERCATO BARCELLONA SOSTITUTO VIDAL - Il brutto infortunio occorso ad Aleix Vidal nel match contro l'Alaves, sta spingendo i dirigenti del Barcellona a cercare di corsa un giocatore per sostituirlo. Chiaramente, non si potrà puntare ad un nome di livello: sarà invece necessario 'pescare' nella lista degli svincolati. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano sportivo spagnolo 'AS', i principali nomi dei 'papabili' sarebbero quelli del 35enne brasiliano ex Roma ed Inter Maicon, del 34enne portoghese ex Chelsea José Bosingwa, del 29enne uruguayano ex Juventus Caceres (che tra l'altro ha già vestito la maglia 'Blaugrana' nella stagione 2008/2009).

F.S.