Real-Napoli, Miguel Reina: "Non posso perdermi questa gara. Se battono il Madrid..."

13/02/2017 10:34

REAL NAPOLI MIGUEL REINA / Tutto pronto per il big match di mercoledì sera tra Real Madrid e Napoli. Grande attesa, soprattutto in casa Napoli, tra giocatori e rispettiva famiglie. Lo dimostra ampiamente Miguel Reina, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport': "Non posso perdermi questa partita. Il Napoli dovrà andare in campo senza alcuna sorta di complesso. La squadra di Sarri, con la velocità e la qualità che ha, può far risultato ovunque. Devono però credere in loro stessi e nelle chance di vittoria".

REAL - "Non c'è motivo d'aver timore. Se il Napoli dovesse perdere, lo farà contro i campioni d'Europa. Non succederà nulla. Se passano invece, dimostrano d'essere fenomeni, con una dimensione personale che cambia per sempre. Da questa partita mi aspetto il meglio: che il Napoli giochi, corra, soffra, lotti e si sacrifichi".

L.I.