I CRAQUE DEL MOMENTO - Moussa Dembele: una tripletta tira l'altra

MOUSSA DEMBELE CELTIC / Obiettivo Triplete. Entro i confini nazionali, ovviamente. Il Celtic sta battendo tutti i record entro i confini scozzesi nell'anno del ritorno nella massima serie degli storici rivali e 'cugini' dei Rangers. GIà conquistata la Coppa di Lega a novembre, i cattolici di Glasgow hanno praticamente già vinto il campionato con venti giornate di anticipo se si considera che hanno 27 punti di vantaggio sulla seconda e che nelle prime 24 giornate hanno ottenuto 23 vittorie ed un pareggio, con una serie aperta di 18 successi consecutivi. La squadra di Rodgers, inoltre, vanta il miglior attacco e la miglior difesa del torneo e nell'ultimo week end ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Scottish FA Cup grazie al roboante 6-0 casalingo sull'Inverness.

COLLEZIONE DI PALLONI - Mattatore della sfida del 'Celtic Park' è stato ancora una volta Moussa Dembele. Il 20enne attaccante francese ha messo a segno una tripletta: due gol di destro e uno di testa. E dire che era reduce da un altro hat trick in campionato contro il St. Johnstone in appena 31 minuti: reduce da un infortunio ed entrato in campo soltanto al 59' con i suoi sotto 2-1, ci ha messo 120 secondi a pareggiare i conti su calcio di rigore e poi ha infilato altre due reti che hanno fissato il risultato finale sul 2-5 e gli hanno permesso di portarsi a casa un altro pallone. Il che porta il suo totale stagionale a 26 gol, alla media di uno ogni 105 minuti: numeri che fanno di lui il craque del momento.

Calciomercato, è già asta per Dembele: rifiutati 30 milioni a gennaio

Ma Dembele non si è limitato a fare bene, anzi benissimo, in Scozia. Il centravanti transalpino si è reso protagonista anche sul palcoscenico internazionale più prestigioso, quello della Champions League. Sebbene il Celtic sia arrivato ultimo nel suo girone, due dei tre punti conquistati portano la sua firma: doppietta in casa contro il Manchester City nel 3-3 ed il gol in trasferta che ha permesso di pareggiare 1-1 con il Borussia Monchengladbach. Nella sessione invernale di calciomercato i biancoverdi sono riusciti a respingere gli assalti del West Ham, rifiutando i 30 milioni di euro offerti dagli 'Hammers'. In estate si prevede un'asta che coinvolgerà anche Chelsea, Liverpool, Manchester United, Psg e Barcellona.