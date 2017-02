Manchester City, Garcia ci prova per Sagna

13/02/2017 10:26

MANCHESTER CITY SAGNA MARSIGLIA - In scadenza con il Manchester City il prossimo giugno, Bacary Sagna potrebbe lasciare l'Inghilterra per tornare in patria. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese infatti, il 33enne terzino francese, sarebbe finito nel mirino dell'Olympique Marsiglia. La formazione allenata da Rudi Garcia, dovrà pèrò battere l'agguerrita concorrenza del West Ham. Sul finire dello scorso anno, Sagna era stato accostato anche alla Roma di Luciano Spalletti.

F.S.