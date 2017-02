Calciomercato Napoli, Diawara e Zielinski insidiano Allan: futuro in bilico?

13/02/2017 10:15

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / Il Napoli si appresta a disputare la gara più importante e prestigiosa della gestione De Laurentiis, quella di Madrid contro il Real. Tornerà a mettere piede al 'Bernabeu' dopo l'epoca Maradona, fiducioso nel gioco di Maurizio Sarri, vera arma per fronteggiare il gruppo di Zidane, più dei vari Mertens, Callejon, Insigne e Hamsik.

Occorrerà ovviamente effettuare delle scelte di formazione, con esclusioni forzate come quella di Tonelli, infortunato, e altre tecniche. Tra i giocatori che potrebbero accomodarsi ancora una volta in panchina c'è Allan, che sta vivendo una strana stagione.

Se in quella passata era uno dei titolarissimi di Sarri, in grado di garantire quantità e qualità, sorprendendo i suoi estimatori per qualche rete in più rispetto al suo abituale score (Lazio e Milan ricorderanno), con il nuovo anno qualcosa è cambiato. In campo qualche pallone perso di troppo, iniziando a subire la pressione di Diawara e Zielinski, cresciuti tantissimo alle sua spalle in pochi mesi. A Madrid potrebbero giocare proprio loro, al fianco di Marek Hamsik, inamovibile.

Panchina dunque per l'ex Udinese, ancora una volta e, considerando la crescita in prospettiva di Rog, in vista della prossima stagione, il futuro di Allan potrebbe essere lontano da Napoli. A soli 26 potrebbe ambire ad altro rispetto al ruolo di panchinaro di lusso, con molte squadre che potrebbero offrirgli un ruolo da titolare.

Dall'Inter alla Juventus, un mediano roccioso e con buoni piedi potrebbe far comodo sia in campionato che in Europa. Al termine della stagione non è da escludere un confronto con l'entourage del giocatore, così da chiarire le idee di Sarri nei suoi confronti e del club, soprattutto se ancora nuovi giovani, secondo la linea di De Laurentiis, dovessero aggiungersi al novero.

L.I.