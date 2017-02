Rai, il saluto di Cucchi: "La curva dell'Inter resterà nel mio cuore. Futuro? Tornerò bambino..."

13/02/2017 10:00

RAI SALUTO CUCCHI / Autore di radiocronache emozionanti, che resteranno nella storia, Cucchi saluta i propri colleghi e ascoltatori con l'unico mezzo possibile, la radio. Ecco quanto dichiarato a 'Raio Rai': "Generosissimi i tifosi dell'Inter. Potevo immaginare di tutto nella mia carriera ma non uno striscione per me. La curva dell'Inter resterà nel mio cuore per sempre. Mi ha colpito poi che l'omaggio a me e alla radio sia allo stesso tempo a un calcio che non c'è più".

STUDIO - "Ho avuto la fortuna di scegliere la vita di inviato. Non credo ci sia qualcosa di più bello per un giornalista, d'essere dinanzi a un evento".

RAI - "Lascio un gruppo di colleghi bravissimi, amici. Spero di lasciare la consapevolezza di una responsabilità enorme. Io resto una piccola pedina ma spero di lasciare ad altri il senso di responsabilità di questa trasmissione".

RADIO - "Credo la radio possa costruirsi un gran futuro, anche perché si è adattata per tempo. Oggi la radio ti segue ovunque con i mezzi tecnologici".

FUTURO - "Ritornerò ad ascoltare la radio, proprio come quand'ero bambino".

L.I.