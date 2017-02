Calciomercato Roma, Gandini: "Su Spalletti non aggiungo altro. Totti, impossibile fuori dal club"

13/02/2017 09:42

ROMA GANDINI TOTTI SPALLETTI / Intervenuto a 'Radio Rai', l'amministratore delegato della Roma, Gandini, ha parlato del futuro di alcuni protagonisti del club, a partire da Spalletti: "Il dialogo è costante e trasparente. Non posso aggiungere più di quanto già detto. L'intenzione della società è quello di proseguire con lui, che intende vincere. Per il futuro invece viene rispettato quanto detto da Luciano e valuteremo insieme i presupposti per proseguire il più a lungo possibile. Come tecnico lui ha un po' di Capello, Ancelotti e Allegri ma resta Spalletti, col suo modo di essere e stupire".

TOTTI - "E' un giocatore della Roma e toccherà a lui decidere il proprio futuro. Ha un accordo in essere per entrare nei piani dirigenziali. E' impossibile pensare a Totti fuori dalla Roma. Ne discuteremo poi a tempo debito. De Rossi? Anche lui è in discussione con la società".

L.I.