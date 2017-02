Roma, Gandini: "Abbiamo stadi vecchi. Nainggolan? Non c'è più il reato d'opinione"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

13/02/2017 09:41

ROMA GANDINI STADIO MILAN / Continua l'ottimo cammino in campionato della Roma di Spalletti, che risponde, colpo su colpo, alle dirette concorrenti, sperando in un passo falso della Juvents al primo posto.

Intervenuto a 'Radio Rai', l'amministratore delegato della società capitaolina, Umberto Gandini, ha fatto il punto sulle ultime news Roma. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "La Juventus sta facendo dei risultati straordinari ma noi siamo a -7 e andiamo avanti col nostro cammino, tra campionato e altri obiettivi".

MILAN-ROMA - "Per ora è stato un passaggio positivo. E' stato poi di certo aiutato da una squadra con ottime qualità. Io intendo portare un gran contributo a una squadra che mira a essere un punto di riferimento in Europa".

Roma, dall'Europa League allo stadio: le ambizioni di Gandini

AMBIZIONI - "La squadra è competitiva e confermo che lo sarà anche in futuro. Abbiamo un'ottima ossatura e su questa base proseguiremo il nostro lavoro. Le ambizioni dei tifosi sono le stesse di Pallotta, di tutta la società e dei giocatori".

TRAGUARDI - "Credo la vittoria dell'Europa League mi darebbe maggior soddisfazione. Sarebbe una Coppa europea, che manca al nostro Palmares. L'obiettivo è però quello d'essere competitivi su ogni percorso nel quale siamo impegnati".

STADIO - "Eravamo e siamo ottimisti. Credo che si debba guardare con attenzione al nostro progetto e confido che il dialogo con l'amministrazione possa portare a buoni risultati. Intanto è stato pubblicato uno studio nel quale viene sottolineato come l'Italia abbia gli stadi più vecchi. E' un discorso che va affrontato anche per il discorso di riuscire a riportare i tifosi negli impianti. Tutte le maggiori squadre europee pensano allo stadio, anche Real e Barcellona, già al top, ritengono necessario ristrutturare gli impianti. Non è soltanto una questione di ricavi ma anche per avere una fruizione migliore del prodotto calcio, che oggi diventa quasi esclusiva delle televisioni. Andare allo stadio diventa quasi un sacrificio. Direi però che stadi da 70-80mila posti siano un po' anacronistici nel nostro Paese".

Roma, da Nainggolan e l'allarme tecnologia, fino al furuo dei giovani e del Milan

NAINGGOLAN - "Ha espresso delle opinioni personali e il reato di opinione manca in Italia da tantissimi anni. Purtroppo oggi tutti sono dei reporter. Credo dunque che tutti debbano stare molto attenti alle dichiarazioni fatte in pubblico. In privato si possono esprimere concetti che dovrebbero restare in quella sfera. Cambia tutto se, fraudolentemente, li si porta in pubblico".

GIOVANI - "Abbiamo forse il miglior settore giovanile d'Italia e continuiamo a produrre. Il problema che abbiamo è non avere un campionato di passaggio, se non la serie B o la Lega Pro, per i giocatori che hanno terminato un percorso ma non sono ancora pronti per il grande palcoscenico. Speriamo di riuscire a introdurre una sorta di ammortizzatore. Ne stiamo discutendo in Lega".

MILAN - "Quello di Berlusconi è stato un percorso straordinario. E' arrivato un momento in cui si dovrà mettere la parola fine e cambiare. Galliani anche quest'anno ha fatto dei miracoli. Dopo il passaggio societario però il Milan ripartirà".