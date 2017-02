Real-Napoli, Cannavaro: "Il gioco di Sarri può stupire. Su Insigne e Reina..."

13/02/2017 09:15

REAL NAPOLI CANNAVARO / Si avvicina il giorno della sfida di Champions League tra Real Madrid e Napoli. Il gruppo di Sarri si prepara al big match del 'Bernabeu', con molti ex pronti a caricarlo, da Maradona, già annunciato a Madrid, a Cannavaro.

L'ex capitano partenopeo ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Repubblica': "La missione del Napoli è quella di riuscire a stupire anche in Champions League, grazie al gioco di Sarri. A Madrid il Napoli potrà giocarsela, di questo sono convinto. Si tratta di un confronto aperto, perché questa squadra può mettere in difficoltà chiunque".

MERTENS - "Andato via Higuain, è toccato a Milik fare gol. Quando poi si è infortunato il polacco, è toccato a Dries, che ci ha stupito. Stupito solo per il ruolo, dato che le qualità non sono mai state in dubbio. Altro che falso nove, è un attaccante coi fiocchi".

INSIGNE - "Sente addosso il peso del giocatore che deve fare la differenza e poi ci riesce".

REINA - "Ci sono state delle critiche ingiuste ed eccessive. Pepe ha un gran carattere ed è la sua arma principale. Onore a lui, che ha risposto come solo i campioni sanno fare".

L.I.